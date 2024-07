8 lat temu ludzie narzekali, narzekali, narzekali, narzekali, narzekali, narzekali a w kraju zaczynało być tylko lepiej



na 8 kolejnych lat nastało to co ludzie uprosili, socjal, socjal, socjal



#!$%@?ło to gospodarkę, kapitał zagraniczny zaczął nas omijać, inflacja, drożyzna, chleb po 5zł, waha po 8zł

ale ludzie zadowoleni bo w wiadomościach #!$%@? na tuska że to co złe to jego wina Pokaż całość