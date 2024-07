Zauważyliście, że straszenie "skrajną prawicą" nie robi już na nikim wrażenia?

Podobnie było z rasizmem, ksenofobią i ostatnio z antysemityzmem. Ludzie zrozumieli, że to normalne postawy, do których mają prawo a jedyną tutaj skrajnością jest chęć bycia bezpiecznym we własnym kraju.



Lewica powinna wymyślić coś nowego. Może giga prawica? Albo chociaż mega? ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )