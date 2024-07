ile jeszcze ma to trwac? czy jak putin zamrozi konflikt na 30 lat to polski podatnik przez 30 lat bedzie placil na ukraincow? nie jestem jakims frustratem, pomagac ludziom trzeba, ale obecne przepisy byly uchwalane, kiedy nie wiadomo bylo czy putin nie zajmie ukrainy, nie zdobedzie kijowa. od dwoch lat wojska rosyjskie nie robia jakis znaczacych postepow, ile jeszcze bedziemy za to wszystko placic? Przeciez 80% ukraincy nie jest objete wojna, ci Pokaż całość