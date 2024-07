Zakazane piosenki powracają jak bumerang.

Najzabawniejsze jest to, że walcząc z utworami muzycznymi (ale to absurdalnie brzmi), sami tworzą z tego hit.



Tak samo było w Niemczech, potępianiem tego stworzyli międzynarodowy hit.

Nie rozumiem, olej to przejdzie bez echa.

Walcz z tym, a wypromujesz.