Przylecieli do Davos możni i władczy tego świata, nażarli się, wyrzygali frazesy o ratowaniu świata przed spłonięciem (oczywiście dotyczące tylko biednych) i pomolestowali hostessy. Po czym rozlecieli się do domów by w ich zaciszu śmiać się z użytecznych idiotów promujących ich idee za darmo bądź jakieś drobniaki z tylnej kieszeni.