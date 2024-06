To może być całkiem dobra broń.

Operując zdala od frontu jest bezpieczny, a do autonomicznych dronów można się bezpiecznie zbliżyć i zestrzelić czymkolwiek.

Piloci podczas II wojny światowej takie niemieckie "Shahedy" (V-1) trącali skrzydłem i te spadały.



Strzelanie drogimi rakietami do małych dronów może być po prostu nieefektywne.