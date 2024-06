Płock, godzina około 23, około 9 lat temu. Zajeżdżam swoim e36 cabrio na KFC kupuje w lokalu wychodzę i widzę pałkarzy po cywilu, ale na służbie. Wiedziałem, jakie auta mają od kumpla i znałem rejestrację. Patrzyli się jak wsiadam do auta. Wyjeżdżam i jadę jedna z ulic akurat tam nie było za bardzo latarni. Naglę wyprzedzają mnie wiedziałem, że za mną jadą i lizak. Zatrzymuje się podchodzi w polarze siwo zielonym pokazuje szmatkę o dokumenty dowód, gdzie pan jedzie. Mówię jadę na mieszkanie wracam z domu rodzinnego. Dobra pan wyjdzie z samochodu. Proszę otworzyć bagażnik co Tam jest, mówię torba. Otwieram a ciemno jak w dupie żadnych aut nic nie jedzie. Jedyne, co o nich wiem to niby rejestracja i blacha która pokazali. pytałem ich, skąd mam wiedzieć, że to oni na pewno. To pokazał Jeszce raz blachę Wracając, otwieram torbę, a tam ubrania dobra pan zamyka. Pytam, co się dzieje, skąd takie zatrzymanie o co chodzi. A wie Pan szukamy kogoś robimy obławę. Na kogo, a nie możemy powiedzieć. I nic wsiadłem do auta i pojechałem.

Dziś bym się im nie zatrzymał #!$%@? wie, kto cię zatrzymuje w cywilnym aucie w nocy.



2 sytuacja mojego ojca. Lata 90. ojciec jeździł po kraju żukiem i sprzedawał kurczaki. Około 2 w nocy. Jedzie i widzi, że ktoś sobie macha mała latareczka, a ojciec, jak gdyby nigdy nic jedzie dalej i ma w dupie nagle widzi policjantów z bronią długa wymierzonych w niego i się zatrzymuje. Przylatuje ten policjant od latarki i z krzykiem, a co pan #!$%@? miał się nie zatrzymać, już mieliśmy do Pana strzelać. A ojciec, wie Pan, gdzie może sobie tą latarkę, w dupę se pan wsadź. Skąd mam wiedzieć, że to policja mało to na drodze napadają widzi Pan, jaka jest godzina.

Okazało się, że to faktycznie była obława na jakiegoś grubego zbója.



3 Pokaż całość