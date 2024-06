Fajnie, tylko jaka część rycerstwa miała tak wypasione zbroje? Naturalnie zgadzam się, że mit wolno poruszającego się rycerza, który nie może wstać jak upadnie, jest śmieszny, ale na takie zaawansowane wyposażenie to raczej mało kto mógł sobie pozwolić.



Odchodząc od tematu aż mi się przypomniało jak ktoś narzekał w internecie jak to pięknie kiedyś budowano kamienice i inne budynki a dzisiaj to tylko takie kloce nieładne. No różnica taka, że te piękne Pokaż całość