Stara odklejona od rzeczywistości prukwa. Normalnie by można było machnąć ręką na jej #!$%@?, ale tutaj mówimy o rzeczach które zagrażają już bezpośrednio wszystkim Polakom. W takich kwestiach nie powinno się dopuszczać do głosu ludzi odklejonych którzy zamiast bandy młodych silnych byczków z kijami, kamieniami i nożami widzą kobiety z dzieciakami. Jeżeli ona nie jest na jakiś grzybach albo nie jest psychicznie chora to musi być opłacona przez kogoś. I wtedy tym Pokaż całość