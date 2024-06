Czegoś nie rozumiem , skoro to oszustwo to nie ma w Polsce instytucji badającej zgodność składu ze stanem faktycznym, czy wszystko już jest z kartonu ? Wpierw kontrola w przypadku wykrycia oszustwa kary lub zabranie pozwolenia na produkcję żywności , to aż takie trudne ??? Przecież żywność nie jest tak łatwo wprowadzić do obrotu i gastronomii.