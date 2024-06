Oczywiście, że CPK nie powstanie, bo byłoby to sprzeczne z interesem gospodarki niemieckiej. Wszystkie sprzeczne informacje, które pojawiają się w mediach na ten temat służą jedynie rozmyciu i zaciemnieniu tego faktu. To klasyka działania dezyinformacji. Dezinformacja działa zawsze tak samo - chodzi o to, by wygenerować szum informacyjny, podać dużo różnych wersji na ten sam temat, po to, aby dojście do konsensusu, porozumienia w odnośnie danego obszaru tematycznego było niemożliwe. Takie działanie Pokaż całość