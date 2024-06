Niby taka ładna nazwa fundacji - Fundacja Batorego, ale zupełnie nie ma to nic wspólnego z polską racją stanu. W końcu jest finansowana przez Sorosa. Niemniej działania w tym roki to m.in. dofinansowanie "koordynacji", "wsparcia komunikacyjnego", "wsparcie dla osób świadczących pomoc" - tak jest pośrednio finansowany przemyt ludzi, a do tego nazwy fundacji i stowarzyszeń, które juz bezpośrednio parają się działalnością przemytniczą.