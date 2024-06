Aplikacje do krótkiego wynajmu to rak rynku mieszkaniowego, trafi ci się takie gówno w budynku to masz imprezę z krzykami i muzyką codziennie. Nikt nie ma nad tym kontroli, sporykasz codziennie innych nawalonych ludzi na klatce schodowej. Robi się syf a właściciel kasuje kasę. Definicja "benefity moje, koszty twoje" od wynajmu są hotele które muszą spełniać normy i kontrolują co się dzieje.