Mam w rodzinie dzieci w wieku szkolnym, zarówno podstawówka jak i szkoła średnia, więc już się nasłuchałem z pierwszej ręki co się #!$%@? w szkołach za sprawą Ukraińców.

Powiem tak, dramat a prawdziwe konsekwencje to dopiero nadejdą. Pędzimy w kierunku takiego burdelu w kraju, który nam się nawet nie śnił i to przy pełnym wsparciu aparatu państwowego.