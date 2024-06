Takich jak Karoń jest wielu i działają w niszy. Wydają swoje książki które mało kto czyta. Później ktoś mówi że są prorokami a to po prostu zwykła logika tak działa że można przejrzeć pewne działania globalistów. Oni mają plany na 100 lat do przodu a nie jak przeciętny goj na jeden dzień do przodu.