Żandarmeria i policja od początku powinna być na granicy, to jest ich działanie. Broń gładkolufowa, wozy strażackie, urządzenia emitujące dźwięk do rozganiania tłumów, urządzenia mobilne wyłapujące sygnał telefonów, który pozwoli identyfikować sprawców. To powinno być, od początku na granicy.