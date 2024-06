Polityk argumentował przed sądem, że w jego ocenie "niemożliwe było uniknięcie uderzenia". Jak oświadczył, kobieta wjechała na przejście dla pieszych niespodziewanie. Dodał, że on dostosował się do wszystkich przepisów - rozpoczął na czas hamowanie i nie jechał szybciej niż 40 km/h.

Pokaż całość

Nawet jeśli tak było tobez wezwania Policji i pogotowia.I wystarczy by za to go ukarać.Ale są równi i równiejsi - do pierdla się idzie