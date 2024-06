Trochę trudno uwierzyć. Według info na czatach migranckich szlak prze Pl jest łatwy tymczasem litewski "śmiertelny". Ale tam jest jedność parlamentu i narodu a nie to co u nas. Lewicowa humanitara Polska gra do jednej bramki razem z Putinem i Łukaszenka. Już mnie nie dziwi czemu byliśmy pod zaborami. Wieki mijają a mentalność Polaka nie. Potem wychodzi pan kamysz minister obrony i prosi aktywistów o nie wskazywanie miejsc łatwych dla najeźdźców. #!$%@? Pokaż całość