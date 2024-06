Jedno wydaje się pewne: możemy spodziewać się jedynie tego, że będzie coraz gorzej. W kategorii zysków mamy tylko mrzonki, w kategorii strat realne rachunki.

Wszystko co obiecuje nam rząd to "trzeba renegocjować", podczas gdy to co nam realnie przywożą z Brukseli kolejne rządy, to coraz bardziej zamordystyczne i drenujące prawa bez żadnego negocjowania.