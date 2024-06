Można powtarzać do znudzenia, Nordstream nie był niczym innym jak "Platz an der Sonne" czy "Lebensraum". Tylko niekompetencja putina z trzydniową operacją pokrzyżwała te plany mimo, że niemcy zrobili wszystko żeby wesprzeć swoich kacapskich sojuszników. To jak poważne było to zagrożenie świadczy, że "ktoś" (Thank you, USA) im te rurki wysadził.

Teraz znów zaczynają kombinować z wodorem i po civhu liczą na wygraną Trumpa, zgniły rozejm na Ukrainie, powrót do business as Pokaż całość