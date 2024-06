Pamiętam gdy w czasie szaleństwa choroby x spotkałem w schronisku na morskim oku młodą lekarkę która przekonywała mnie do słuszności keczupowania. Z łapy pokazywałem jej informację ze strony Pfizera, że "rozpoczęli eksperyment na dzieciach w czterech krajach na świecie - w tym polska" a ona do mnie, że wierzy tylko w to co przeczytała w "lancecie"

