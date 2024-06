Przecież to wszystko po to by walczyć z terroryzmem i pornografią dziecięcą. Już to przerabialiśmy. Obecnie przygotowywane jest też pewnie uzasadnienie klimatyczne. Po tym jak ludzie zgodzili się na wydziedziczenie (w przypadku nieocieplonych domów) to gdzie jest granica. W szmacie na paszczy lub zakazem wychodzenia z kurnika, bez majątku, inwigilowany na każdym kroku, z paszportem węglowym i pandemicznym, zaczipowany ale jaki szczęśliwy będzie ten nasz człowiek europejski wg nowych wzorów.