W okresach szczególnie surowych zim, na środku zamarzniętego Morza Bałtyckiego stawiano tymczasowe karczmy i gospody, aby umożliwić podróżnym odpoczynek i posiłek podczas przeprawy z Polski do Szwecji. Było to zjawisko dość powszechne, szczególnie w okresie od końca XVI do połowy XVIII wieku, kiedy klimat w tej części Europy był znacznie chłodniejszy niż obecnie.

Przejazdy po zamarzniętym Bałtyku były wówczas ważnym szlakiem handlowym i komunikacyjnym między krajami nadbałtyckimi. Budowa tymczasowych przystanków na lodzie