#!$%@? tak czytam te peany nad AfD i nie wierzę.

Partia która wprost mówi o rewizji granicy z PL, jest antyimigrancka (tak, to o Was magazynierzy-konfederacji z podkarpacia) oraz jej członkowie mają powiązania z Putinem, ale oczywiście polski prawak myśli że to wspaniale bo to też przecież prawica. Taki historyk wyklęty ale połączyć co się dzieje jak mamy dogadujących się ze sobą prawaków z Niemiec i Rosji to już nie ogarnie. Zapomina Pokaż całość