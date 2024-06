Ah te pomysły Krzysia "...gdyby ten żołnierz wyciągnął pistolet, karabin cokolwiek i strzelił do napastnika - to byś pierwsza wiec..." - Z TYM STRZELANIEM TO ŚWIETNY POMYSŁ KRZYSIU ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) .... No uratowana była by Polska! XD



Spokojnie Krzysiu. Kurdej-Szatan by się spacyfikowało i po problemie!



... co prawda ONZ by się #!$%@?ło o złamanie zakazu strzelania do cywili w ramach protokołów konwencji genewskiej, stracilibyśmy strategiczne Pokaż całość