Oni sobie mogą mówić i robić co chcą. Są niemal samowystarczalni, od jakiegokolwiek potencjalnego wroga oddzieleni oceanem, a do tego są już w pytę bogaci. Dorzucić do tego mixu atom i nie oszukujmy sie, najsilniejszą armię świata... tadam, mamy hegemona. Przed wyborami na bank nie padnie żadna kontrowersyjna decyzja, nie ma bata. Pytanie, kto wygra i jak będzie dalej, bo jeśli usa odwróci się od Europy definitywnie, to będziemy w czarnej dupie.