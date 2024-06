Po prostu żołnierz musi nauczyć się działać nowocześnie. Brutalna siła to średniowieczny przeżytek. Dobry żołnierz powinien umieć wywrzeć odpowiedni nacisk psychologiczny na swoim adwersarzu. Można to robić nawet spojrzeniem. Tym bardziej że na granicy to nie oszukujmy się, ale mamy do czynienia głównie z zahukanymi uchodźcami w postaci kobiet i dzieci.