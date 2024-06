Kurde, to jest tak głupie że mogę skomentować to na 2 Sposoby:



1.

Czyli w pierwszej kolejności na przemiał pójdą najzdolniejsi z młodych litwinów.



2.

Albo po co rozwijać najzdolniejszych i najinteligentniejszych skoro można takiego na rok wrzucić do koszar z patusami gdzie przez trepów będą uczeni by nie myśleć i nie mieć własnego zdania bo jeszcze zacznie wprowadzać "jakieś diableskie innowacje".