Za tym wałem stoją ludzie poważniejsi niż śmieszny karakan, premier tusk itp. Pan Samer w pace to przykry przypadek, wyszedł sobie i tyle go widzieli. Obajtek to słup, ale ważny. Dlatego nigdy nie trafi do aresztu. Pan Bodnar wie, kogo nie należy ruszać. Działania muszą być tylko pozorowane, żeby się publika i dziennikarze za bardzo nie rzucali.

No bo jak to inaczej wytłumaczyć.

Gdyby karakan był poważnym człowiekiem, nie dwie a sześć Pokaż całość