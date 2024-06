Nie czaję użycia słowa "zazdrościć". Ciągle zależy jakimś "nam", żeby inni "nam czegoś zazdrościli". Co to w ogóle za stan emocjonalny: duma, że jakaś polska firma wytwarza "kupowalny", "górnpółkowy" przedmiot? Niech zarabiają miliardy, ale żeby pisać artykuły o tym, że ktoś będzie Polakom tego zazdrościł? To ilość źródeł zazdrości, które powinni czuć mieszkańcy Polski w stosunku do np. Niemiec, USA, Francji mogłaby zaprowadzić do psychiatryka.



Spi3rdaIaj wp.pl. Kretyni.