Jeżeli zorganizują akcję w której zjadą się maszynami rolniczymi do Warszawy gdzie staną do walki w obronie swoich interesów z władzą i policyjnymi pachołkami oblewając wszystko sosem z gówna i padliny to mają moje pełne poparcie.



Jeżeli jednak zrobią to co zwykle... czyli zablokują najbardziej ruchliwe rondo w swoim sąsiedztwie utrudniając życie wszystkim swoim sąsiadom dokonując aktu #!$%@?ństwa na ludziach którzy nie są niczemu winni a to w ich interesie również walczą Pokaż całość