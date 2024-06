300-tysiecy to chyba jak autor włączył jakiś mocny booster razy 5 xD



A co do argumentu dlaczego nie było tam akademików? Ciężko oczekiwać, że wykształceni i obyci ludzie dadzą się manipulować kurduplowi, który 2 lata temu samemu forsował Zielony Ład ze swoją partią. A teraz jest jego największym przeciwnikiem. Ja rozumiem, że politycy są jak chorągiewka na wietrze i zmieniają poglądy według tego co się w danej chwili opłaca. Okej, ja nawet Pokaż całość