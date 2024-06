w szczególności kobiet ciężarnych i dzieci

Pokaż całość

Co za umysłowe #!$%@?. Biedne dzieci i kobiety. A co to nas obchodzi? Czy to nasza wina że ktoś tam te kobiety i dzieci przywiózł? Skoro siedzą po stronie białoruskiej to niech Białoruś się o nich troszczy. Granica to granica, nie może sobie każdy podejść i ją przekroczyć tylko dlatego że ma cycki.A o pokojowych zamiarach i zachowaniach najeźdźców słyszymy codziennie. Noże i kamienie, no