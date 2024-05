Siedzę w temacie tworzenia rozszerzeń do przeglądarek już od kilkunastu lat i mogę dorzucić kilka słów od siebie jako ciekawostki.



1. Google już kilka lat temu chciał przejść z Manifest v2 na Manifest v3. Ze względu na bardzo dużą krytykę w światku webdevelopmentu zatrzymywano i przesuwano datę "zamknięcia" v2 wielokrotnie. Temat wracał co kilkanaście miesięcy.



2. Od stycznia 2022 roku nie było już możliwości wgrywania do Chrome Web Store nowych rozszerzeń, które Pokaż całość