Oto szczegóły sytuacji: Zamówiłem buty ze strony www.adidas.pl na początku kwietnia 2024. Po kilku dniach użytkowania buty zaczęły się rozklejać. Zgłosiłem problem przez czat obsługi klienta i moja sprawa została przekwalifikowana jako wymiana. Ode mnie wymagano wysłania butów do magazynu, co też uczyniłem. Paczka dotarła do magazynu 17 kwietnia 2024.