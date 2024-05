Przedstawienie symboliczne człowieka w postaci takich krzyżujących się linii i trójkątach główek, trochę tak jakby to nie dziecko rysowało, tylko ktoś, kto rozumie bardziej co to jest symbol i jego umowność. Pozycje tych gladiatorów i to jak trzymają broń też takie nieźle przemyślane jak na dziecko. No ale obok jest obrys małej łapki więc może rzeczywiście dzieciak. Albo np starszy dzieciak rysujący dla małego.