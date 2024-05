Od 2019 roku na całym świecie uwolniono już do środowiska ponad 1 mld zmodyfikowanych genetycznie komarów. Są one przeznaczone do walki z malarią.W najnowszym eksperymencie w Dżibuti samce komarów z gatunku Anopheles stephensi zmodyfikowała brytyjska firma biotechnologiczna Oxcitec.