W dzisiejszych czasach jacykolwiek partyzanci zostali by wystrzelani jak kaczki poprzez użycie termowizji, ba nawet nie musiano by na nich wysyłać oddziału. Najpierw zgrupowanie by zlokalizował dron z termowizją a potem przyleciały rakiety. Dlatego żadna partyzantka nie istnieje w wojnie na Ukrainie. Zgrupowania takie jak podczas II wojny światowej to prehistoria.