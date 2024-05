Byłem w miniony weekend. Pic related. Jeżeli ktoś chce to w miare warto, z zaznaczeniem, że to nie jest tanie miasto. Samo centrum i najblizsza okolica odrestaurowane, miasto czyste. Max 2 dni polecam, na wiecej szkoda czasu. Poza centrum to polska późnych lat 90, albo wczesnych 00. Inne stolice mają dużo więcej do zaoferowania IMO. Takie 5/10.