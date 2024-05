Czyli kolejny cykl pod tytułem: "przenosimy się do indii" się zaczął, skończy się tak jak poprzednie, firmy wrócą z podkulonym ogonem do cywilizowanych krajów. Co do chin - nigdy w życiu nie słyszałem o chińczyku pracującym z chin nad europejskim/amerykańskim projekcie a trochę lat już mam. Oni mają na rynku wewnętrznym takie ssanie na specjalistów że będą ich udostępniać zagranicznym firmą. O meksykańcu w IT to ja w ogóle nie słyszałem, nigdy Pokaż całość