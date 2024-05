To powinno być rozliczone, natomiast wystarczyło polecenie prokuratora gen. żeby to zrobić, tak więc widać, że szukają zwiększenia poparcia na wybory jedynie.

Do tej pory nic się nie udało Koalicji poza wsadzeniem Kamińskiego i Wąsika tylko że to w totalnie innej sprawie niż poprzednie rządy i ich uchybienia...