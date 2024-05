Gdybyśmy (Zachód) rzetelnie pomagali Ukrainie wygrać, nie tylko byłoby pozwolenie na użycie HIMARSow etc, ale aktywnie byśmy pomogli Ukrainie zniszczyć te 30k wojsk - dużo pocisków, wywiad etc

Rosja rzuciła by kolejne 50k, potem kolejne 50, ale po likwidacji 130k kacapów być moze zaczęliby myśleć, że jednak niczego nie osiągną i to bylby początek konca wojny.