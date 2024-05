I gdzie reszta nas kobiet, które takie szmaty powinny - w imię ratowania opinii - zniszczyć poprzez społeczny ostracyzm ?

Właśnie dlatego nie czuje się dobrze w Europie - co z tego, że najchętniej bym kobiety posądzające za gwałt z imienia i nazwiska wymieniała jako "listę szmat", skoro nie dość, że będę sama, to jeszcze jakaś feminazistka wsadzi do więzienia ?



Laski - jeśli macie dość takich krzywych akcji u innych dziewczyn, Pokaż całość