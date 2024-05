Ten rak jest wszedzie. Teraz w Krakowie mamy dwóch wice prezydentów, bo Miszalski dogadał się z Mazurem(kandydatem), za jego głosy dostał stołek wice, ale że już był obiecany komu innemu to mamy dwóch. Ludzie dalej uważają że to jest ok, mentalność komuny gdzie dostajesz robotę po znajomości.