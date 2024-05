Czyli wygląda na to, że chińskie wsparcie polega na tym, że sprzedają Ruskim to samo co każdemu innemu krajowi. Powodem tej całej szopki jest zapewne to, że chińskie koncerny motoryzacyjne mają chrapkę na rynek europejski i amerykański. W USA chyba jedynie Tesla jest w stanie konkurować z Chińczykami, a w Europie nikt. Zwyczajnie nie nadążamy za Chińczykami i nie mamy pomysłu jak to zmienić bo ważniejsze są chore lewicowe ideologie.