Pokaż całość

Nie będę wstawiał swojego podsumowania bo @ Wojskowy_Brykiet już zawarł główny przekaz w podsumowaniu ;)Ale może niektórych zainteresują wyniki densytometrii.Budowanie mięśni na redukcji to zadanie prawie niemożliwe do wykonania. Chyba, że dla totalnego szczypiora, a żaden z nas nie jest szypiorem bo pod sadłem jest sporo mięśni właśnie do noszenia sadła. Robiłem 07.05 Densytometrię. Poprzednią robiłem pod koniec listopada, wtedy miałem 25,1% tkanki tłuszczowej, teraz 15,0%. Z nóg schudłem 2,6 kg