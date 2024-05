Obecnie google w swoim manipulowaniu Internetem - wyniszcza prawie wszystkie strony prywatne. Ogólnie w wynikach wyszukiwania coraz mniej macie stron niekomercyjnych (już prawie wcale) oraz prywatnych. Wyszukiwarka google manipuluje wynikami w całym spektrum.

Finalnie wyniki wyszukiwania z w.w. stron - prawie się już nie pojawiają w google na rzecz tych - które chcą wam coś sprzedać. Lub od razu mają cały mechanizm molochów sprzedażowych.

Przykład: "Jak myć garnek" w google dostaniecie index wyników ze stronami co chcą wam przy okazji sprzedać jakiś garnek, lub inne rzeczy - na pewno do sprzedaży Nie ważne, że jakość tych treści jest zerowa - ważne, że będzie to zysk dla google (z reklam google od reklamodawców a nie wydawców).Powiem więcej - google do zysku z reklamodawców (w setkach miliardów), nie potrzebuje nawet wydawców - dlatego między innymi eliminuje strony prywatne, na rzecz samych wyników komercyjnych.

Ludzie nawet nie widzą, że są oszukiwani i urabiani jak barany w wynikach wyszukiwania - już od 2019 roku. Dodatkowo nie wiem czy wiecie, że google wycofuje negatywne opinie. Już nie tylko powoli opinie miejsc i usług ale i artykuły z negatywnym wydźwiękiem są coraz częściej "eliminowane" w widoku. Co to oznacza? - że jak ktoś opisze produkt, który źle działa - to google pewnie obniży jego pozycję w wynikach... ma być tylko HAPPY, COOL i super tęcza.

Nawet gówno ma być super i warte uwagi. To dalsze wdrażanie tęczowego świata z polityki google. To już widzieliście po zniknięciu łapek w dół na YT - nie można mieć negatywnych emocji.. tylko tęczowy heppy land.

W wielu wpisach zachęcałem do zmiany Google (wyszukiwarki ale i przeglądarki) na rzecz innych - Bing, DuckDuckGo, Brave search itd. Google obecnie to jest po prostu coś szkodliwego społecznie, co realizuje plan zgodny z ich zapowiedzią z 2015 roku - (tęczowych ikonek) świat ma być lewicowy, nad tolerancyjny, bez złych emocji nawet jak ktoś cię gwałci z faktycznie bezmyślnym społeczeństwem łatwym do kierowania.