Jak widać zmyślony przekaz skierowany do swoich obywateli aby uzasadnić przyszłą agresję militarną na Polskę. Programowanie i urabianie własnego społeczeństwa, przygotowanie do wielkiej wojny już trwa.



Dodam tylko, że nagonka na Polskę zaczęła się na długo przed lutym 2022. Teraz tylko nastąpiła faza intensyfikacji.



Jeśli te wszystkie szczekaczki na wykopie co mówią, że rosja nam nie zagraża tego nie dostrzegają, to albo są niezmiernie głupi albo działają w zmowie z kremlowskimi kryminalistami. Pokaż całość