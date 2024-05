W sensie mam się cieszyć? xD



Przypominam, że za świeży film Napoleon czy Ostatnich Obcych odpowiada ten sam człowiek, który nakręcił takie perełki jak Gladiator czy pierwszy Obcy.



Zresztą nawet nie trzeba przytaczać innych reżyserów, bo sam Jackson nie popisał się tym jak zrobił Hobbita.



Generalnie na podstawie Hobbita można mieć jak najbardziej nadzieje, że to będzie o wiele lepszy twór niż to co zrobił amazon ale nadal nie ma co liczyć