Wszystko zgodnie z planem - ten co zdaje nie płaci 2x. A ten co oblew może zapłacić za to samo nawet 5 i więcej razy. Czysty rachunek. Dawniej nie była to maszyna do zarabiania pieniędzy ale już od wielu lat jest. Dawniej w jakiś LOK i szkołach można było zrobić prawko i wcale niebyło to gorsze a nawet setki razy lepsze. Lokalnie bez stresu, bez wymysłów i bez kolosalnych kwot.